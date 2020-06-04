Во Львовской области нацгвардеец поспорил с сельским головой и пострадал (фото)

Председатель Львовской ОГА взял расследование дела под личный контроль.

В Пустомытовском районе Львовщины бывший нацгвардеец пострадал в результате спора с сельским головой.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Читайте такжеК беспорядкам на "7-м километре" в Одессе причастны сотрудники охранной фирмы - полиция

«В результате «общения» с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава (военного – УНИАН) разбит нос и сломана рука», – написал Козицкий, добавив, что расследование дела берет под личный контроль.

Тем временем сам сельский глава факт конфликта не отрицает. По его словам, ссора произошла после того, как он остановил автомобиль экс-военного, что, как он утверждает, ехал на большой скорости.

«Хотели начать драку, вели себя грубо. Пришлось вызвать участкового инспектора и следственно-оперативную группу», – ответил председатель.

Как сообщал УНИАН, вчера в Краснокутском районе Харьковской области группа мужчин напала на авто с копами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram