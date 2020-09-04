Председатель Харьковской ОГА рассказал о версии возникновения пожара.

На Харьковщине масштабный пожар странным образом начался одновременно в трех районах, и в каждом районе было по три очага

Об этом председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть все возможности для того, чтобы оказать помощь людям. В тот же день, когда все началось, я лично туда выехал. Людям было предложено временное жилье, где их могли бы разместить, но все отказались. Только на следующее утро были размещены только два человека. Максимальное количество людей - 33 человека - находится или у родственников или у друзей.

Сгорело 22 дома, мы максимально быстро все описываем. Вчера провели комиссию, чтобы определить это событие как чрезвычайную ситуацию регионального уровня и иметь потом возможность описать поврежденное имущество, передать документы в Кабмин и получить для людей компенсацию", - сказал он.

Также Кучер рассказал о версии возникновения пожара.

"После того, как было сообщено о развитии пожара, через 5 минут выехали машины для тушения. Но очень странным образом у нас горело одновременно три района и в каждом районе было по три очага. Это было внесено в реестр досудебных расследований по данным о поджоге, сейчас это расследуется. Мое личное мнение, что это искусственно было подожжено ", - сказал он.

Крупный пожар на Харьковщине

2 сентября в 12:54 вблизи с. Воробьевка Двуречанского района возник лесной пожар.

Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м / с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка.

К тушению были привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилось одно лицо.

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Автор: Андрей Василюк