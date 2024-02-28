В состав организованной преступной группы входили военнослужащие.

Государственное бюро расследований разоблачило в Киеве масштабную сделку по хищению военной одежды из части и продажи ее по демпинговым ценам.

Как отметили в ГБР, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Территориальной обороны Киева.

"В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, которые занимались его продажей", – отметили в Бюро.

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Отмечается, что организовал преступную схему один из гражданских, который "имел влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих".

"Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и т. п. Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что злоумышленники украли вещей минимум на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

Сообщается, что во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет-площадки. Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что это имущество – собственность Вооруженных сил Украины и не предназначено для продажи другим лицам.

"Организатор и два человека, один из которых военнослужащий, задержаны "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%", – отметили в ГБР.

Организатору сделки и ее участникам было сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенном военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, в условиях военного положения, организованной группой, будучи в ней организатором и пособником, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Дела военных чиновников

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала бывшего главу военно-врачебной комиссии Черниговской области, изъяв у него во время обысков почти миллион долларов.

Задержанный за деньги обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

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