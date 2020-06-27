В Сумах разоблачены чиновники, лишившие больницу 18 аппаратов ИВЛ

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали злоупотребления чиновников, из-за которых одна из больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких всего 5.

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Как сообщается на странице СБУ в Facebook.

Согласно договору, коммерческой структуре из госбюджета было перечислено более 17 млн грн. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило всего 5 аппаратов.

Кроме того, чиновники при закупке искусственно завысили стоимость медоборудования на 20%.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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