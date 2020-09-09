Украинские спецслужбы задержали боевика террористической организации «Исламское государство», который находился в международном розыске.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Мужчина является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГИЛ.
Ранее он был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в теракте аэропорта Ататюрк 2016 года.
Иностранец участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, занимался вербовкой и подготовкой боевиков к терактам.
Деятельность исламиста в Украине
В Украину мужчина попал по поддельным документам. Из-под Киева координировал центры «Исламского государства» за рубежом. А после своего незаконного переезда – в 2018 году – создал преступную группировку из боевиков из Центральной Азии.
Террориста задержали на 40 суток. Правоохранители начали процедуру экстрадиционной проверки. Иностранца также проверяют, готовил ли тот теракты в Украине.
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