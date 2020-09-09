Иностранец был заместителем одного из самых разыскиваемых террористов в мире.

Украинские спецслужбы задержали боевика террористической организации «Исламское государство», который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте такжеПарламент Ирана вступился за Корпус стражей Исламской революции, сбивший самолет МАУ

Мужчина является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГИЛ.

Ранее он был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в теракте аэропорта Ататюрк 2016 года.

Иностранец участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, занимался вербовкой и подготовкой боевиков к терактам.

Деятельность исламиста в Украине

В Украину мужчина попал по поддельным документам. Из-под Киева координировал центры «Исламского государства» за рубежом. А после своего незаконного переезда – в 2018 году – создал преступную группировку из боевиков из Центральной Азии.

Террориста задержали на 40 суток. Правоохранители начали процедуру экстрадиционной проверки. Иностранца также проверяют, готовил ли тот теракты в Украине.

Террористы в Украине и мире: новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская