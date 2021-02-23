Контрабанду привезли под видом пряжи.

Сегодня в морском порту «Черноморск» правоохранители обнаружили 7,5 тонн контрабандного табака.

Читайте такжеВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего врачам оружием (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в ходе реализации оперативной информации представители отряда совместно с сотрудниками таможни блокировали попытку незаконного перемещения партии табака для кальяна.

«В порт теплоходом из Турции прибыл прицеп турецкой регистрации, который вызвал интерес у оперативников. В ходе углубленного осмотра транспортного средства пограничники обнаружили скрытые короба с табаком для кальяна среди тюков пряжи, которыми, согласно сопроводительным документам, должен был быть загружен весь прицеп», - сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом данным прицепом в Киев планировали доставить не только пряжу, а и 195 коробов табака для кальяна общим весом около 7,5 тонн.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия с целью принятия правового решения и подсчета стоимости контрабанды.

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Автор: Лариса Козовая