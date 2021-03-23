Ранее венгерские правоохранители задержали украинца, который на грузовике пытался провезти в Венгрию почти миллион пачек контрабандных сигарет.

Украинская ассоциация инвалидов АТО в Закарпатской области посетила начальника Закарпатской таможни, чтобы услышать объяснения относительно рекордной партии контрабандных сигарет, которые таможенники пропустили в Европу на КПП «Тиса», на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщается на странице ассоциации в Facebook.

Начальник таможни начал оправдываться в ответ на обвинения в том, что он дал команду пропустить через украинскую границу фуру с сигаретами, и заявил, что мог дать разрешение пропустить максимум микроавтобус с сигаретами, но не фуру.

"Я вам говорю - я к этому не причастен. Честно вам скажу, если бы я на что-то давал добро, то максимум какой-то микроавтобус пропустить или еще что-то", - заявил в разговоре начальник Закарпатской таможни Михаил Товт.

То есть в ходе диалога Михаил Товт заявил, что он мог и готов был влиять на своих подчиненных, чтобы через украинскую границу таможенники без контроля пропустили микроавтобус с сигаретами, а свою причастность к полной фуре контрабанды отрицал, отмечают в ассоциации.

"У нас один вопрос: если одну фуру контрабанды перегрузить в 10 микроавтобусов, то начальник таможни Товт готов дать "добро" на то, чтобы она беспрепятственно проехала границу и таможенники закрыли глаза на содержание авто? Потому что по его словам - "если бы я на что-то давал добро, то максимум какой-то микроавтобус пропустить или еще что-то", - говорится в сообщении.

Напомним, венгерские правоохранители задержали украинца, который на грузовике пытался провезти в Венгрию почти миллион пачек контрабандных сигарет, сообщила венгерская прокуратура во вторник, 9 марта. Украинские же таможенники этот грузовик пропустили и удачно оформили.

В ассоциации указали, что за последние два года в области сменилось несколько руководителей таможни и ни при одном из них не было зафиксировано такой наглости: полная фура сигарет более чем на 1 000 000$ незамеченной проехала закарпатских таможенников.

"Но это стало возможным менее чем через месяц после того, как таможню возглавил Михаил Товт, сына которого (также таможенника) осудили за взятку на Львовской таможне", - подчеркнули они.

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Автор: Григорий Бондарь