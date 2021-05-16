Правоохранители задержали киевлянина по подозрению в убийстве женщины.
Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, правоохранители получили сообщение от сына 51-летней женщины. Тот рассказал, что узнал от соседки, что мать не выходит на связь. Приехав к ней в квартиру в селе Петропавловская Борщаговка, мужчина обнаружил мать умершей. Впоследствии было установлено, что женщину убили.
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"Соседка сообщила, что умершая на протяжении многих лет находилась в близких отношениях с мужчиной из столицы, который неоднократно избивал потерпевшую. За несколько дней до смерти женщины, соседка при общении заметила у нее на лице многочисленные гематомы. Женщина рассказала, что поссорились с любимым на политической почве", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что впоследствии личность злоумышленника была установлена - это 56-летний житель столицы. Его задержали. По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.
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