Краденые велосипеды дома он разбирал на запчасти.

В Киеве копы задержали мужчину по подозрению в краже велосипедов, которые доступны для аренды на улицах города.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы на странице в Facebook.

Правоохранителей на улицу Лисковскую вызвал владелец сервиса по прокату велосипедов. Он заявил о краже и предоставил данные датчика, свидетельствующие, что украденный транспорт находится именно там.

"Обследовав указанное место, патрульные заметили мужчину, который нес заблокированный прокатный велосипед. Во время общения инспекторы выяснили, что гражданин не имеет при себе документов, но тот сообщил, что может зайти домой и взять их, чтобы подтвердить свою личность. Мужчина действительно проживал неподалеку. Когда же он открыл дверь в квартиру, то патрульные сразу заметили еще один велосипед с прокатного сервиса в коридоре. Как оказалось, что в квартире мужчины находился еще один, такой же велосипед, но в разобранном состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде в первые дни работы системы аренды электротранспорта украли семь самокатов.

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Автор: Юрий Годован