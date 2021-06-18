Владимир Пищида

Дешевизна, мобильность и разнообразие модификаций способствуют постоянному увеличению рынка персонального электротранспорта. Ко всему этому его еще и приобрести можно практически на каждом углу. Зашел прикупить батарейки? Возьми гироборд «на сдачу». Парковочное место далеко от офиса, а твое тотемное животное ленивец? Прихвати электросамокат из багажника автомобиля.

Немалую роль в росте продаж персонального электротранспорта сыграли и карантинные ограничения в сфере общественного транспорта, ведь стоимость недорогого электроскутера сопоставима с расходами на такси за пару месяцев.

Но вместе с продажами возрастает и объем употребляемой на дорогах обсценной лексики, поскольку правила для владельцев персонального электротранспорта не писаны. «Не писаны» – это буквально.

К большому сожалению, украинское законодательство не может похвастаться наличием нормативного закрепления даже такого понятия как «персональный электротранспорт», не говоря уже о правилах их вождения

К большому сожалению, украинское законодательство не может похвастаться наличием нормативного закрепления даже такого понятия как «персональный электротранспорт», не говоря уже о правилах их вождения. Поэтому на сегодняшний день дорожно-транспортные происшествия с участием персонального электротранспорта рассматриваются по аналогии закона. То есть, в зависимости от мощности транспортного средства, его приравнивают к велосипеду или, например, мопеду.

Вопросы к эффективности такой аналогии конечно же есть.

Но, к огорчению любителей случайно прокатить прохожего на переднем колесе электробайка, в парламенте зарегистрирован законопроект №3023 с названием, длиннее всех линий метро. Это законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)», который уже принят парламентом в первом чтении.

Изменения, прописанные в этом документе, коснутся Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона Украины «О дорожном движении».

Из главного – нормативное закрепление роли пользователей персонального легкого электротранспорта в дорожном движении. Ими являются лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Кроме того, законопроект дополнили запретом на вождение в нетрезвом виде не только персонального электротранспорта, но и велосипедов. Также владельцы такого транспорта обязаны будут использовать светоотражающие элементы и воздержаться от использования телефона во время движения.

Передвигаться на персональном электротранспорте можно будет только по специальным велодорожкам либо по краю проезжей части или обочине.

Для любителей группового заезда на одном электросамокате - плохие новости. Больше ни-ни.

Придется обзавестись также звуковым сигналом, фарами и поворотниками.

Казалось бы, этого вполне достаточно для снижения количества ДТП с участием персонального электротранспорта, но остаются неурегулированными немаловажные составляющие безопасности на дорогах.

К примеру, в странах Западной Европы имеется соответствующий возрастной ценз. С ветерком до школы во Франции «грызун гранита науки» сможет домчаться только с 12-ти лет, в Германии – с 14-ти. В Бельгии со школьниками решили не церемониться, возраст водителя персонального электротранспорта в этой стране должен быть не менее 18 лет.

Не обошли стороной западноевропейские законодатели и скоростной лимит, он варьируется от 15,5 до 25 км/ч.

Законопроект – это хорошо. Маломальское снижение аварийности на дорогах – безусловно хорошо. Но, как и всегда при детальном анализе нормативно-правового акта отечественного разлива, остается много вопросов и мало ответов

Однако к движению на дорогах допускается не каждое чудо китайской инженерной мысли, а только сертифицированные транспортные средства. В некоторых странах must have - еще и водительские права со страховкой.

Но вернемся к нашему регулятору немаловажной части взаимоотношений в обществе. Законопроект – это хорошо. Маломальское снижение аварийности на дорогах – безусловно хорошо. Но, как и всегда при детальном анализе нормативно-правового акта отечественного разлива, остается много вопросов и мало ответов. То есть, похоже, это – далеко не первый законопроект, который будет регулировать эту сферу.

Но сейчас главное, конечно, что ключевые вопросы в повестке дня появились. И это уже повод для оптимизма.

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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