Судя по новостям, "фестиваль идиотских блогеров" не прекратился и за полтора года полномасштабного вторжения. Откровенно, не хочется пересказывать дичь, которую "лидеры общественного мнения" несут в соцсетях о войне, напоминать об их отношении к нашим воинам. Поговорим о том, какое наказание могут получить такие говоруны и им подобные.

Первое, что приходит в голову, когда читаешь об очередном зашкваре: "эти люди работают на врага". Однако многие открытые враги получают приговоры по статье "коллаборационная деятельность".

В частности, в реестре судебных решений хватает информации по делам священников кремлевского патриархата. Например, настоятель Рождественобогородицкой церкви УПЦ (МП) в селе Ужачин в прошлом году в середине марта демонстрировал полностью промытые мозги. Он то ли пересмотрел российские новости, то ли добавил что-то не то в кадило, но рассказывал прихожанкам: "В Украине сейчас не война, а спецоперация с целью освобождения Украины от нацистов, и там, где уже пришел русский мир, люди живут лучше". В итоге, по статье "Коллаборационная деятельность" поп получил 13 лет, но ... на этот срок его лишили права занимать любые должности в правоохранительных органах, в органах государственной власти и местного самоуправления.

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Возможно, подобный приговор уместен по делу советника городского головы Староконстантиновского городского совета, которого осудили год назад, в августе 2022-го. Теперь уже бывшему советнику грезилось при свидетелях: "Убивают и насилуют украинский народ не войска Российской Федерации, а наша украинская пропаганда". Но большая часть из тех, кто цитировал в разговорах или в соцсетях фейки Кремля, совсем не похожа на будущих госслужащих.

Вне этого, такой же приговор получила пара безработных из села Староверовка на Харьковщине. В марте 2023-го они отсняли видео с публичными призывами к поддержке решений и действий Российской Федерации и выложили это в соцсети. Похожее наказание - для сторожихи одного из харьковских вузов. Женщина, которая не смогла расстаться с российской соцсетью и регулярно постила там отборную чушь и прославляла главарей "ДНР" Захарченко с "Моторолой" была лишена права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, органах, предоставляющих публичные услуги, на срок 10 лет. Есть определенные сомнения, что в ее жизненных планах была подобная карьера. Так какой в таком наказании смысл?

Аналогичных приговоров достаточно много и они выглядят, скажем так, не слишком убедительно. Следователи тратят не один час, чтобы опросить всех свидетелей, а суды были перегружены и до полномасштабного вторжения…

Но значит ли это, что безмозглые блоггеры остаются совершенно безнаказанными? Нет. Часть из них судят не по статье "Коллаборационная деятельность", а по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Приговоры по ней немного другие.

Например, в середине мая 2022 года в очереди за молоком в селе Штеповка (Сумщина), состоялся откровенный разговор о войне. Одна из женщин начала косплеить российскую пропагандистку Скабееву: "Неправда то, что было в Буче, россияне никого не расстреливают и не насилуют". За это (и подобные разговоры) в июле 2023 года ей назначили наказание – шесть месяцев ареста.

Два года исправительных работ с отчислением из суммы заработка в доход государства 20% получила женщина из села Букивка (Черновицкой области). В разговоре с патрульными она сказала: "Путин будет делать с вами порядок, будете видеть!", и дальше в таком же духе. "Бонусом" к приговору стало решение взыскать с осужденной судебные расходы в размере 10 тысяч гривен.

Любительница российских соцсетей с Житомирщины была осуждена в июне этого года за бессмыслицы типа, "Украина из мирного трактора была превращена в оружие, которым собрались протаранить Россию", "мы воюем не с Украиной, а с мечом Вашингтона, занесенным над Москвой...", и так далее. Приговор - пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания, если она в течение полутора лет не совершит нового уголовного правонарушения. В реестре много похожих историй с условными сроками и испытательными сроками. Вероятно, есть надежда, что за время "на подумать" эти люди действительно начнут думать, а уже потом писать в соцсетях.

Еще одна статья - "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с ЗУ военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения" - светит тем, кто желает стать звездой соцсетей, сняв работу ПВО. И тут все серьезно. Например, в начале июня этого года по этой статье получил приговор житель Николаева. Еще в январе 2021 года он создал телеграм-помойку, в которой постил пророссийские фейки. Впоследствии на канале появилась информация о российских обстрелах, а затем и сообщения о перемещении и расположении ВСУ. Например: "Троллейбусный парк забит техникой и воинами. Может, пора денацифицировать?". Этого, а также обвинений ВСУ в обстрелах Николаева, хватило, чтобы судья вынес приговор – 8 лет лишения свободы.

Еще одна жительница Николаева в прошлом году весной и летом размещала в соцсетях десятки сообщений о перемещении и базировании Сил обороны Украины. А на суде оправдывалась, что не была автором информации, а лишь перепощивала чужие "новости". При этом, настаивала, что имеет право на свободу общения в закрытой группе. В итоге, свободы ей долго не видеть, а общаться в "закрытой группе" сможет. Приговор - 11 лет лишения свободы.

А вот еще один осужденный, который в мае этого года ездил по Лиману и Славянску, а затем передавал боевику в "ДНР" данные о размещении и перемещении ВСУ, а также о медиках, которые потом становились мишенью для "второй армии мира". После задержания он даже не оправдывался. На скамье подсудимых говорил, что поддерживает политику России и считает незаконным пребывание Украины на территории Донбасса. Возможно, после 14 лет в тюрьме его мнение изменится…