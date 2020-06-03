Изнасилование в Кагарлыке: жертва впервые рассказала публично о пытках копами

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств.

Об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Завели меня на второй этаж, и там уже начали: «Давай, рассказывай о магазине (девушку вызвали как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов – УНИАН). Говорю: «Я даже не знала, что его ограбили, или что». «Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?». Там полицейскому говорит: «Давай, неси противогаз». Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил», – поделилась пострадавшая.

Потом копы надевали противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли употреблять спиртное. Вскоре оба полицейские переместили девушку в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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