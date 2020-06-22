В Винницкой области мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку

Преступником оказался 28-летний родственник ребенка.

На Винничине мужчина изнасиловал, а затем избил 6-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Полицейские установили, что после того, как злоумышленник совершил в отношении малолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера, он нанес ей еще несколько ударов рукой по голове и туловищу. На месте преступления сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 28-летний родственник девочки, ранее судимый за кражу, житель этого же населенного пункта.

Как отмечается, на момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи зафиксировали в организме злоумышленника 1.7 промилле алкоголя.

На месте совершения преступления изъяты вещественные доказательства.

Потерпевшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Сейчас она находится в больнице.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 уголовного кодекса Украины (изнасилование). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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