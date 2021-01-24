Медики дают оптимистичные прогнозы относительно состояния подростка.

14-летний украинец Юрий, который после избиения группой неизвестных в Париже 15 января находился в искусственной коме, начинает медленно из нее выходить.

Как сообщает "Громадское", об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro.

Читайте такжеЖитель Днепра избил и порезал ножом брата: тот не обратился к врачам и умер (фото)"Он медленно начинает просыпаться, я вижу, что он очень взволнован. Врачи говорят, что это нормально. Он до сих пор интубированный и еще не говорил", - рассказала она.

По ее словам, врачи начинают пробуждение после недельной комы и шестичасовой операции. При этом они дают оптимистичные прогнозы.

В настоящее время семья продолжает поиск свидетелей инцидента.

"Я разговаривала с другими жителями микрорайона. Они мне подтвердили, что сюда часто приезжают очень агрессивные банды", - отметила Наталья Крученик-Фархат.

Она добавила, что у Юрия не было никаких врагов. Это подтвердили и работники школы, где учится юноша. Однако заметила, что вечером накануне перед нападением он получил телефонный звонок, который длился несколько секунд. А на вопрос о позднем звонке отметил, что это "мелочи".

Избиение 14-летнего украинца в Париже

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Автор: Алина Вишневская