Ранее суд передал в управление АРМА недвижимость его семьи на более 500 миллионов евро.

Бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы, после вчерашнего задержания назначили меру пресечения.

Как сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований, мужчину отправили в СИЗО с возможностью внесения залога более 400 миллионов гривен. Соответствующее решение суд принял в четверг, 26 декабря:

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 402 миллиона гривен бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП".

Дело одесского военкома Борисова

Напомним, Борисову инкриминируют несколько преступлений - приобретение активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает законные доходы, неприбытие вовремя на службу и уклонение от несения обязанностей военной службы.

Видео дня

Вчера его задержали после выхода из СИЗО, откуда он вышел благодаря внесению залога более 39 миллионов гривен. Правоохранители сообщили, что он планировал уехать из страны.

Борисову объявили новое подозрение - в организации служебного подлога и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

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