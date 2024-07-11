Бывший военком обманул врача и проводил время по своему усмотрению - уехал за границу со своей матерью и женой.

Перед судом вновь предстанет бывший руководитель одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы.

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, завершено расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что он не появлялся на службе без уважительных причин, уклонялся от военной службы и использовал поддельный документ.

По материалам следствия, бывший руководитель ОТЦК и СП не явился вовремя на службу в расположение Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки утром 2 декабря 2022 года. Уточняется, что он уклонялся от прохождения военной службы до вечера 16 декабря 2022 года.

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Кроме того, через трое суток, 19 декабря, он ввел в заблуждение врача. Как пояснили в прокуратуре, тогда Борисов находился на стационарном лечении в воинской части. Он знал, что не включен Министерством здравоохранения в список лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом. Однако военный сообщил медику о якобы своем включении в указанный список и о том, что отправляется для лечения в другое государство.

"Таким образом он получил обманным путем переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, Борисов подыскал и предоставил в ТЦК и СП поддельный документ в качестве "подтверждения" уважительной причины своей неявки на службу. В частности, выписку из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в коммунальном некоммерческом предприятии "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета". Документ был утвержден руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

"Все это время, с декабря 2022 года по январь 2023 года, бывший военком проводил по своему усмотрению, не связаному с исполнением обязанностей военной службы, а отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания", - говорится в сообщении.

Следователь сообщил защитнику фигуранта о завершении расследования и предоставил доступ к материалам дела для ознакомления.

Сейчас бывший одесский военком находится под стражей.

Как уточнили в Государственном бюро расследований, экс-чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте.

"На самом деле бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП ездил на дорогие курорты Сейшельских островов и Испании", - добавили в бюро.

Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения).

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело Борисова - что известно

Как сообщал УНИАН, против бывшего главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова возбуждено также уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержало Борисова, суд отправил его под стражу.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения - совершении уголовного преступления (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

По данным прокуратуры, 29 мая 2024 года в суд направлено обвинительное заключение по первому факту незаконного обогащения Борисова. В частности, это установленные факты о приобретении членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей с последующим перемещением за границу, а также приобретение элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

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