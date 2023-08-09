Пострадавшую доставили в больницу для медосмотра.

В городе Яремче Ивано-Франковской области во время езды на квадроцикле со склона на реке Жонка упала 46-летняя киевлянка.

Согласно сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, информация о том, что вблизи водопада "Девичьи слезы" во время езды на квадроцикле со склона упала женщина, поступила сегодня в 12:33.

На месте происшествия после осмотра потерпевшей медиками спасатели на носилках транспортировали ее к своему автомобилю и перевезли в карету "скорой". После чего женщину доставили в Яремчанскую больницу для медицинского осмотра.

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Правила отдыха в горах во время войны

Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона отпусков обновило правила безопасности во время путешествий по стране. В частности, установлены несколько ограничений на отдых в горах и лесах.

Так, в Ивано-Франковской области на территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Кроме того, утверждены дополнительные временные режимные ограничения в Верховинском районе и в селах в приграничной полосе в пределах Зеленского и Белобережского сельских советов. Запрет касается отдыха на территории громад, находящихся вблизи границы.

На Закарпатье также некоторые маршруты закрыты для посещения туристов. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, территории которых граничат с другими государствами. Закрыты для посетителей гора "Поп Иван" и водопад "Ельсккий". Также запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах.

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