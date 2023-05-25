Во всех регионах Украины на время войны действуют определенные ограничения и запреты.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) перед началом летнего сезона отпусков обновило правила безопасности во время путешествий по стране.

В частности, на сайте ДАРТ рассказали о разрешениях и ограничениях, действующих во время военного положения в 15 регионах Украины.

Правила безопасности во время летнего отдыха в Украине 2023

Собираясь в путешествие, стоит узнать о наличии укрытий по маршруту вашего путешествия.

Если вы хотите посетить определенные туристические локации, перед визитом необходимо уточнить график их работы.

При планировании туристических путешествий стоит учитывать наличие и продолжительность комендантского часа в конкретном регионе.

Что запрещено во время отдыха в Украине

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов – запрещены по всей Украине.

Недоступными также являются туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и Россией.

Ограничения действуют в отношении посещения некоторых горных маршрутов, водоемов и лесов в различных областях.

Отдых на востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий.

Стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Разрешения и ограничения в регионах в период военного положения

В этом году украинцам, как и в прошлом году, придется забыть о пляжном отдыхе на берегу Черного и Азовского морей. Побережье последнего полностью оккупировано россиянами, а черноморское – недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов.

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Относительно безопасными являются центральные и западные регионы Украины. Впрочем, даже на этих территориях действуют определенные ограничения, которые могут отличаться в разных областях.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны за пределами жилых массивов. Также запрещен сплав по водоемам. Чернобыльская зона тоже все еще остается закрытой для посетителей. Сейчас на Киевщине работают все локации, которые смогли восстановиться – заведения размещения, музеи, усадьбы.

На Черкасщине можно отдыхать возле водоемов, но только тех, которые определила ОГА. Официально в Черкассах действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено.

На Полтавщине запрещено посещать леса. Разрешено купаться, но без каких-либо плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований. Также в ОГА просят согласовывать график тренировок на водоемах с учетом приближения к мостам на расстоянии 100 метров.

Все туристические объекты Винниччины работают в обычном режиме и в соответствии со своими графиками. Однако, стоит учитывать, что некоторые музеи в период войны не работают. Разрешена туристическая деятельности на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. На территории региона запрещено посещение лесов.

На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20-ть километрах от линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и местностей, которые были временно оккупированы. Также запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Среди учреждений культуры области работают исключительно те, которые имеют обустроенные укрытия. Другие организуют онлайн или выездные мероприятия.

В Днепропетровской области запрещена навигация на водных объектах малых, моторных, парусных, прогулочных, спортивных судов и водных мотоциклов и средств для развлечений на воде. Кроме того, запрещено посещать леса. Музеи и театры региона работают в соответствии с требованиями предусмотренными Законом Украины "О правовом режиме военного положения". В области обеспечено создание виртуальных электронных экскурсий, как по событийному туризму, так и геотуризму.

На Кировоградщине запрещено посещать леса и пользоваться плавсредствами на водоемах. Под запретом моторные, спортивные, парусные суда, а также водные мотоциклы и другие средства развлечений на воде.

На Волыни не установлено ограничений относительно посещения выставок, кино, музеев и других туристических мест, однако, действуют определенные запреты в отношении сплавов на водоемах под мостами и посещения лесов возле белорусской границы. В то же время разрешено купаться в реках и озерах, расположенных в местах массового отдыха, в частности на озере Свитязь.

На Львовщине можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключениями являются лишь случаи, когда через лесной массив пролегает транзитный путь или веломаршрут. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Туристические объекты открыты, купаться и загорать разрешено только на тех пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС.

На Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, которые граничат с границами других государств. В частности закрыты для посетителей гора "Поп Иван" и водопад "Ельский", которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения. Также запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах.

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Кроме того, утверждены дополнительные временные режимные ограничения в Верховинском районе и в селах в приграничной полосе в пределах Зеленского и Белобережского сельских советов. В частности запрет касается отдыха на территории тех общин, которые граничат с границей.

На Тернопольщине также разрешено посещать леса. Здесь все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Сейчас в области нарабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся маршруты активного пешего и велотуризма. Туристско-информационные центры городов Тернополя, Теребовли, Черткова и Залещик популяризируют локальные туристические продукты и создают локальные туристические маршруты, содержащие экскурсионные программы, с организацией мастер-классов и элементами гастротуризма.

В Ривненской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, однако не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

В Хмельницкие области все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Посещение лесов не запрещено, однако есть определенные ограничения: запрещено разведение костров, а также въезд в леса всех видов транспортных средств кроме велотранспорта.

В Черновицкой области все туристические объекты работают в обычном режиме, в соответствии с утвержденными графиками, их посещение осуществляется согласно требованиям Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Решения о запрете на посещение лесов нет. Туристические локации, которые находятся в 5-ть километрах от пограничной полосы, посещать возможно только с разрешения пограничников.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцев предупредили о смертельной опасности на лучшем пляже страны – в городе Черноморск.

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