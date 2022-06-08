По данным Бюро, депутат сотрудничает с оккупационными силами РФ на оккупированной Херсонщине.

По инициативе Государственного бюро расследований открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Так, оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, который расположен в городе Голая Пристань Херсонской области. Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия в Херсонской области надолго. По материалам ГБР еще в апреле текущего года генеральный прокурор окрыл уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 мая стало известно, что народного депутата Украины Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

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