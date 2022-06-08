Алексей Ковалев высказался за теснейшую интеграцию Херсонщины в Россию.

На временно оккупированной территории Херсонской области народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону россиян.

Предатель сделал соответствующее сообщение в Facebook.

Ковалев рассказал, что посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ", – написал коллаборационист.

Кроме того, Ковалев отметил, что на встречи "обсуждали статус Херсонской области" и высказался за более тесную интеграцию с Россией.

Алексей Ковалев: что известно