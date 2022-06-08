На временно оккупированной территории Херсонской области народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону россиян.
Предатель сделал соответствующее сообщение в Facebook.
Ковалев рассказал, что посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ", – написал коллаборационист.
Кроме того, Ковалев отметил, что на встречи "обсуждали статус Херсонской области" и высказался за более тесную интеграцию с Россией.
Алексей Ковалев: что известно
- Ковалев получил мандат, выиграв выборы на мажоритарном округе на Херсонщине, баллотируясь от партии "Слуга народа".
- В ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
- В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а впоследствии задекларировал его как подарок от родителей.
- В мае предателя выгнали из партии "Слуга народа".