Из-за преследований и угроз со стороны начальника, у пострадавшей случился выкидыш.

На Донбассе сотрудница Лисичанской военно-гражданской администрации заявила о харассменте со стороны своего начальника. Женщина по имени Анастасия Вострикова просит президента Украины Владимира Зеленского спасти ее от преследований и угроз, из-за которых она уже потеряла ребенка.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

"Прошу защитить мои права, как гражданина Украины, как женщину и мать, которая воспитывает малолетнего сына, от психологического давления и преследований со стороны заместителя главы Лисичанской военно-гражданской администрации Мосейко Станислава Вадимовича", - Анастасия Вострикова рассказала, что она работает в ведомстве специалистом первой категории отдела по документообороту и деловодству.

По словам лисичанки, с января 2021 года она терпит открытое давление со стороны чиновников. Из-за этого в июне этого года она попала в больницу с угрозой выкидыша. Чиновник Мосейко постоянно приходил в гинекологическое отделение и устраивал скандалы, из-за чего женщина испытала стресс и потеряла ребенка.

Вострикова обратилась к Зеленскому и уточнила, что со стороны начальника она терпит преследования и сексуальные домогательства.

Читайте такжеЖенщина облила бензином и подожгла сожителя в Хмельницкой области (фото)"Уважаемый Владимир Александрович, я обращаюсь к Вам, как к гаранту Конституции Украины. Обратите внимание на то, что происходит в городах, которыми руководят Ваши представители. Они позорят, в первую очередь, Вас и уничтожают веру людей в Закон и справедливость", - написала жительница Лисичанска в конце своего заявления о харассменте.

Чиновники Лисичанской ВГА заявление сотрудницы ведомства пока что не комментировали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что освобожденные из плена боевиков украинки пожаловались на нераскрытые преступления, которые были совершены против них. Женщин били, пытали и унижали.

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Автор: Полина Кузенко