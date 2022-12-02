Продолжаются следственные действия.

Граффити известного английского художника и политического активиста под псевдонимом Бэнкси, которое пытались похитить в Гостомеле, находится у правоохранителей.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram. По его словам, вместе с Гостомельской громадой, представителями Министерства культуры и информационной политики ведутся консультации по хранению и дальнейшей судьбе граффити.

"Людей задержали на месте... Граффити не повреждено и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия", - написал он.

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Кулеба подчеркнул, что работы Бэнкси на Киевщине находятся под охраной полиции.

"Эти изображения являются символом нашей борьбы против врага. Это истории о поддержке и солидарности всего цивилизованного мира с Украиной. Сделаем все, чтобы сохранить произведения уличного искусства как символ нашей будущей Победы", - отметил председатель ОВА.

Попытка похищения граффити Бэнкси

В начале ноября в населенных пунктах Киевской области, которые пострадали от российской агрессии в начале полномасштабного вторжения в Украину, появились несколько граффити, которые напоминали творчество Бэнкси. Впоследствии The Art Newspaper сообщило, что Бэнкси подтвердил авторство семи граффити, созданных им в Украине.

В Гостомеле он изобразил женщину в противогазе и с огнетушителем.

В Бородянке Бэнкси нарисовал мальчика, который приемом дзюдо бросает на мат мужчину, похожего на Владимира Путина, и гимнастку, которая опирается на разрушенные конструкции зданий.

Еще одна гимнастка, но на дыре от российского снаряда, появилась на стене дома в Ирпене.

Два граффити он создал в центре Киева, одно из которых - двое детей "качаются" на противотанковой конструкции, как на качелях.

Как писали СМИ, Бэнкси прибыл в Украину инкогнито, и в целом его личность остается тайной, потому что никто не знает, как он выглядит.

2 декабря стало известно, что граффити в Гостомеле срезали со стены.

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