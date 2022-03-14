Они раньше уже совершали мародерство.

​​Полицейские задержали в Ирпене группу мародеров, которые как раз обворовывали магазин.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

"13 марта полицейские задержали восьмерых мародеров. Воры выносили из местного магазина продукты и алкоголь", - говорится в заметке.

Правоохранители установили, что эти мужчины причастны к ряду аналогичных преступлений, касающихся не только магазинов, но и оставленных людьми домов.

Сейчас полицейские устанавливают потерпевших и продолжают проверять причастность задержанных к другим правонарушениям на территории Бучанщины.

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