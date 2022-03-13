Он освещал кризис беженцев.

Издание TIME сообщает, что убитый в Ирпене оккупантами журналист Брент Рено работал над их проектом.

Заявление опубликовано на сайте издания.

"Мы опустошены потерей Брента Рено. Будучи отмеченным наградами режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории по всему миру, часто вместе со своим братом Крейгом Рено", - говорится в сообщении.

В последние недели Брент занимался проектом, посвященным глобальному кризису беженцев.

"Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", - отметили в издании.

Напомним, что 13 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста. Еще один журналист получил ранение.

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