Для решения конфликтных ситуаций, возникающих между гражданами и военкомами, видео с бодикамер будут попадать в ТЦК.

Во Львовской области во время патрулирования улиц работники территориальных центров комплектования во время мероприятий по мобилизации будут использовать бодикамеры, видео с которых будут попадать в ТЦК для анализа в случае возникновения конфликтных ситуаций. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генштаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.

В ТЦК предупредили уклонистов, которые за два года полномасштабной войны до сих пор не стали на воинский учет, что видео с бодикамер будет использоваться для анализа конфликтных ситуаций.

Видео дня

"Имейте в виду, что во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разобраться в конфликтных ситуациях", - отметили в ТЦК.

Конфликтные ситуации между работниками ТЦК и мужчинами во Львове

В прошлом году во Львове было зафиксировано несколько случаев, когда военкомы на улицах заталкивали мужчин в автомобили и везли в неизвестном направлении.

В ноябре во Львовской области работникам ТЦК разрешили проверять документы у всех военнообязанных.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от военных закона о "справедливой мобилизации". Он считает неправильным, когда представители ТЦК с применением силы забирают с улиц мужчин, которые не приходят в военкоматы.

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