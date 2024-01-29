Президент подчеркнул, что новый закон о мобилизации должен предусматривать более современные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от военных закона о "справедливой мобилизации".

Об этом президент заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос по теме мобилизации в Украине и того, как он оценивает эту ситуацию.

"Только по справедливости. В моменте мобилизации важен момент демобилизации. Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства. Как каждый украинец. Благодарности маловато, я считаю, от общества. Надо справедливые ротации. Надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя. Хотя заработные платы высокие, но тем не менее, надо справедливость в этом направлении", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ожидает от военных "закона о справедливой мобилизации". "Я бы хотел, чтобы это был комплексный справедливый законопроект... их задача сегодня - это сделать. Никто не говорит, что это популярное решение или не популярное. Но мне кажется, важно, чтобы военные вместе с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о видеороликах в интернете, на которых мужчин на улице с применением силы забирают военные, Зеленский отметил, что такие случаи - это "очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы".

"Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие? Да, есть. Абсолютно нет. И они не должны этого делать", - сказал президент.

Он добавил, что в связи с этим попросил военных и депутатов во время подготовки законопроекта о мобилизации сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, и тому подобное. Мы живем во время цифровизации. Тем более, мы очень цифровизированная страна. Мы отладили этот процесс. И во время ковида, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос современно", - сказал Зеленский.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал этот документ из Рады.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какие пункты в правительственном законопроекте о мобилизации нарушают права человека. По его словам, нарушением Конституции является предоставление территориальным центрам комплектования дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

В Минобороны сообщили, что уже подготовили новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что среди мужчин есть достаточно мобилизационного ресурса для удовлетворения потребностей Генерального штаба в защите Украины от российской агрессии, поэтому женщин мобилизовать в Вооруженные Силы Украины не планируют.

Накануне в Раде объяснили, каким должно быть новый закон о мобилизации. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

В Украине предлагается снизить возраст мужчин, подлежащих мобилизации, с 27 до 25 лет. В то же время боец "Бот" из 3 ОШБр заявлял, что 25 лет для армии-это уже "дядя", поэтому снизить предельную норму следует до 22 лет.

Ранее Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко говорил, что мобилизовать нужно людей с 18 лет.

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