Пожар в "Эпицентре" под Николаевом сняли с высоты птичьего полета (видео)

На кадрах можно видеть, что здание торгового центра серьезно пострадало.

Масштабный пожар в «Эпицентре» города Первомайск Николаевской области сняли с высоты птичьего полета. Читайте такжеПожар в "Эпицентре": поджигателю грозит пожизненное заключение Видео с места событий опубликовал начальник ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Сергей Шайхет. На кадрах можно видеть, что здание торгового центра серьезно пострадало – по всей видимости его крыша обвалилась. На Youtube также появилось видео пожара, снятое с дрона. Пожар в Эпицентре в Первомайске Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался сбежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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