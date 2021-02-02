Как горел "Эпицентр" - в сети появилось видео / Скриншот

Масштабный пожар в «Эпицентре» города Первомайск Николаевской области сняли с высоты птичьего полета.

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Видео с места событий опубликовал начальник ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.

На кадрах можно видеть, что здание торгового центра серьезно пострадало – по всей видимости его крыша обвалилась.

На Youtube также появилось видео пожара, снятое с дрона.

Пожар в Эпицентре в Первомайске

  • Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".
  • По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался сбежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.
  • В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: УНИАН