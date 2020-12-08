Информация о пострадавших уточняется.

В столице произошло ДТП с участием автомобиля такси, есть пострадавшие.

Как пишет "Киев оперативный", авария случилась на проспекте Лобановского. На место прибыли медики и полиция. Судя по видео, такси въехало в спецавто коммунальной компании "Киевтеплоэнерго".

"Информация о причине ДТП и состоянии пострадавших уточняется. Пробка, по возможности объезжайте", - сказано в сообщении.

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Автор: Юрий Годован