ДТП на проспекте Лобановского / скриншот
В столице произошло ДТП с участием автомобиля такси, есть пострадавшие.
Как пишет "Киев оперативный", авария случилась на проспекте Лобановского. На место прибыли медики и полиция. Судя по видео, такси въехало в спецавто коммунальной компании "Киевтеплоэнерго".
"Информация о причине ДТП и состоянии пострадавших уточняется. Пробка, по возможности объезжайте", - сказано в сообщении.
ДТП в Киеве: другие новости
- В Киеве произошло масштабное ДТП с участием такси: последствия аварии показали на фото и видео
- В Киеве бензовоз протаранил и протащил 50 метров грузовик: водитель не выжил (видео)
- В Киеве пьяный водитель устроил гонки с патрульными, а потом притворялся пассажиром (видео)
- В Киеве водитель такси умер за рулем, его авто вылетело на тротуар: ужасная авария попала на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram