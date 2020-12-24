В ДТП повреждено 5 автомобилей / скриншот

В Киеве произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей.

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Как сообщает Telegram-канал " Киев Сейчас", предварительно, авария произошла из-за того, что у водителя Audi случился приступ эпилепсии.

Водителю оказывают помощь медики, на месте работает полиция.

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Автор: Андрей Василюк