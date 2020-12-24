В Киеве столкнулись 5 авто из-за приступа эпилепсии у водителя – соцсети (видео)

Предварительно, авария случилась из-за того, что у водителя Audi случился приступ эпилепсии.

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