Авто на большой скорости влетело в столб.

В столице произошло смертельное ДТП, которое устроил водитель арендованного авто.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Лютая жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, поблизости с Индустриальным путепроводом на бешеной скорости въехал в столб. К сожалению, в ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

На место аварии прибыли правоохранители для выяснения ее обстоятельств.

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Автор: Юрий Годован