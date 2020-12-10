Место ДТП на Шулявке / Киев Оперативный Facebook
В столице произошло смертельное ДТП, которое устроил водитель арендованного авто.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Лютая жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, поблизости с Индустриальным путепроводом на бешеной скорости въехал в столб. К сожалению, в ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.
Погибли два человека / Киев Оперативный Facebook
На место аварии прибыли правоохранители для выяснения ее обстоятельств.
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