В автобусе, попавшем в ДТП, находились 15 украинцев.

В Ростовской области Российской Федерации в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое украинских граждан, еще двое травмированы.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии УНИАН.

"По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще две гражданки Украины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Николенко уточнил, что всего в транспортном средстве, следовавшем из Москвы во временно оккупированный Донецк, находились 18 человек. 15 из них граждане Украины.

Сейчас продолжается установление обстоятельств ДТП.

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"Украинское консульство информировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не выражали", - добавил Николенко.

ДТП с украинцами в России: что известно

По данным российских СМИ, в Ростовской области РФ перевернулся автобус с украинцами из оккупированного Донбасса.

Автобус направлялся из Москвы в Донецк.

По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и автобус перевернулся.

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Автор: Виталий Саенко