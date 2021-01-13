В Ростовской области Российской Федерации в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое украинских граждан, еще двое травмированы.
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии УНИАН.
"По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще две гражданки Украины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.
Николенко уточнил, что всего в транспортном средстве, следовавшем из Москвы во временно оккупированный Донецк, находились 18 человек. 15 из них граждане Украины.
Сейчас продолжается установление обстоятельств ДТП.
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"Украинское консульство информировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не выражали", - добавил Николенко.
ДТП с украинцами в России: что известно
- По данным российских СМИ, в Ростовской области РФ перевернулся автобус с украинцами из оккупированного Донбасса.
- Автобус направлялся из Москвы в Донецк.
- По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и автобус перевернулся.
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