Обе стороны заявили, что не имеют претензий друг к другу.

В Киеве пьяный водитель маршрутки попал в ДТП.

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Авария произошла на улице Выговского. Маршрутка столкнулась с другим автомобилем.

"Обе стороны заявили, что не имеют претензий друг к другу, но патрульные заметили у водителя маршрутки признаки опьянения. Результат Драгера - 0,56 промилле при допустимой дозе в 0,2", - говорится в сообщении.

Полиция составила админпротоколы как на водителя маршрутки, так и на врача, который выпустил его на маршрут.

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Автор: Людмила Жерновская