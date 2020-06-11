В Хмельницкой области в жутком ДТП погибли трое человек (фото)
Сегодня на автодороге Житомир-Черновцы в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с участием двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter.
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В результате столкновения погибло три человека, была необходима помощь в деблокировании погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Хмельницкой области.
Как отмечается, на месте происшествия спасатели при помощи специального аварийно-спасательного оборудования достали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей, 35-летнего водителя другого автомобиля и его 60-летнюю пассажирку.
Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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