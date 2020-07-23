На Днепропетровщине перевернулся трактор, погиб ребенок (фото)
Сегодня в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся трактор под управлением двух несовершеннолетних детей, один из мальчиков погиб.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Как отмечается, во время движения перевернулся трактор Т-16. Внутри находились двое несовершеннолетних ребят, 2004 и 2007 годов рождения.
Специалисты ДСНС, с помощью спецоборудования подняли транспортное средство и добрались до детей.
"Старший мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Младшего спасатели помогли транспортировать до кареты скорой медицинской помощи. Ребенка направили в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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