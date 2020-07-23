На Днепропетровщине перевернулся трактор, погиб ребенок (фото)

Еще один ребенок получил травмы, ее госпитализировали.

Сегодня в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся трактор под управлением двух несовершеннолетних детей, один из мальчиков погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Как отмечается, во время движения перевернулся трактор Т-16. Внутри находились двое несовершеннолетних ребят, 2004 и 2007 годов рождения.

Специалисты ДСНС, с помощью спецоборудования подняли транспортное средство и добрались до детей.

"Старший мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Младшего спасатели помогли транспортировать до кареты скорой медицинской помощи. Ребенка направили в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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