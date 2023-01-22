Решается вопрос об избрании подозреваемому чиновнику меры пресечения.

На получении 400 тыс. долларов США взятки задержан заместитель министра развития громад

Об этом сообщает в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура. В сообщении САП не указана фамилия, но вчера, 21 января, была информация о задержании и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского в связи с хищением бюджетных средств.

"21 января 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы на получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники", - сказано в сообщении.

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В САП отмечают, что предварительная правовая квалификация действий задержанного - ч. 4 ст. 368 (речь идет о взятке в особо крупном размере - УНИАН), ч. 5 ст. 191 УК Украины (речь идет о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом должностным лицом, которое было совершено в особо крупных размерах или организованной группой - УНИАН).

При этом отмечают, что задержан еще ряд лиц в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

"Летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Так, находясь в сговоре с другими лицами, должностные лица обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. При этом предприниматели должны были передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг", - сообщает САП.

В сообщении сказано, что во время проведения обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долларов США.

"Отметим, что разоблачение преступной организации, в состав которой входил заместитель министра, состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки", - говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к совершению этого преступления.

Задержание Лозинского - что сообщалось

Как сообщал 21 января УНИАН, в Министерстве инфраструктуры Украины в Facebook проинформировали, что задержанный правоохранительными органами и.о. министра развития громад и территорий Василий Лозинский будет уволен.

При этом отмечалось, что стало известно о задержании Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

Подчеркивалось, что соответствующее распоряжение насчет подготовки необходимых документов об увольнении Лозинского уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.

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