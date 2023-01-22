Зеленский отметил, что у правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.

В связи с разоблачением на взятке и увольнением топ-чиновника Мининфраструктуры президент Владимир Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет временем соответствующих решений, которые уже подготовлены.

Об этом он заявил в вечернем обращении к украинцам. "Я хочу, чтобы это было сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – вопросам обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях", - прокомментировал президент ситуацию.

Он отметил, что подготовленные решения вполне справедливы и в каждой ситуации все будет детально разбираться. "То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных", - пояснил глава государства и добавил, что общество получит полную информацию, а "государство предпримет мощные необходимые шаги".

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Зеленский отметил, что у правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.

Задержание Лозинского

21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и. о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского и пообещали уволить его.

Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег. Позже стало известно, что его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.

Сегодня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Василий Лозинский уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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