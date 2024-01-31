Им грозит лишение свободы на срок до 3-5 лет из-за служебной халатности и подделки документов.

Завершено расследование уголовного производства в отношении взрывов в Шевченковском райсуде Киева в июле 2023 года, когда погиб сам подрывник - подозреваемый Игорь Гуменюк и ранения получили два стража порядка.

Как сообщает Государственное бюро расследований, в суд направлены обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор".

Так, следствие установило каждую секунду хронологию событий, когда 5 июля 2023 года в конвойном помещении Шевченковского районного суда Киева сдетонировали самодельные взрывные устройства. Взрыв совершил удерживаемый в ГУ "Киевский следственный изолятор" подсудимый – Игорь Гуменюк. Из-за подрыва он погиб, ранения получили два сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины, а также значительные повреждения получили помещение и имущество суда.

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Установлено, что подсудимому удалось пронести самодельные взрывные устройства в помещение суда из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы. В частности, сотрудники ГУ "Киевский следственный изолятор" вывели его из камеры и повели в корпус где осуществлялась его передача конвойной службе Нацгвардии без всякого обыска вещей, в том числе рюкзака. Не провели личный обыск и не проверили личные вещи и работники конвойной службы. Их даже не удивил тот факт, что при температуре +28, человек, которого они конвоировали из следственного изолятора в суд, был одет в теплый свитер.

Как информирует ГБР, во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, правоохранители изъяли глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества, часть которых согласно экспертным исследованиям входили в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде.

Следователи выяснили, что запрещенные вещи оказались в камере из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками следственного изолятора. В частности, трое работников СИЗО в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, а фактически проверки не проводили. Поэтому, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами, которые им разными путями передавали снаружи.

Три работника ГУ "Киевский следственный изолятор" обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. По этой статье им грозит до 5 лет лишения свободы. Также еще трое сотрудников изолятора обвиняются в служебном подлоге. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Дело Гуменюка - что известно

Дело Игоря Гуменюка рассматривали 8 лет, он был фигурантом производства о взрыве под Верховной Радой в августе 2015 года. Согласно версии обвинения, 31 августа 2015 года Гуменюк, который служил в батальоне "Сич" и был членом националистической партии "Свобода", бросил гранату в бойцов Нацгвардии. В результате взрыва погибли четверо срочников, а еще около 140 человек получили ранения.

С тех пор мужчина находился в Лукьяновском СИЗО Киева. По словам адвоката Александра Свиридовского, подзащитный находился в подавленном состоянии из-за длительного рассмотрения дела.

5 июля 2023 года в Шевченковском райсуде Киева, куда доставили Гуменюка, он в туалете взорвал взрывной пакет, закрывшись с двумя конвоирами. Позже стало известно об еще одном взрыве. Правоохранители штурмовали здание суда, в результате чего пострадали два бойца корда.

Глава МВД Игорь Клименко сразу подтвердил, что именно Гуменюк устроил взрыв. В ГБР заявили, что правоохранители не провели должным образом личный обыск подозреваемого, поэтому он смог пронести взрывчатку.

Представитель ГБР Татьяны Сафьян тожди заявила, что Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Киева, готовился к побегу. Бывший боец батальона" Сич " два года собирал взрывчатку в СИЗО.

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