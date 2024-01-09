Львовский бизнесмен был одним из крупнейших "поставщиков" Министерства обороны.

В Министерстве обороны Украины решили расторгнуть все договоры с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи, подозреваемых в масштабном хищении денег на нужды на ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко сегодня на пресс-конференции.

Так, отвечая на вопрос, какова позиция Минобороны в отношении "кейса Гринкевичей", Половенко коротко сказал:

"Позиция такова, что после публикации статьи, которая была освещена в СМИ, Министерством обороны сразу было принято решение о разорвании тех договоров, которые были предварительно заключены".

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"Кейс Гринкевичей": что известно

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований информировало, что из-за взятки задержали одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны - львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка предлагалась за содействие в возврате имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных.

Перед тем, 20 декабря, информацию о сделках Гринкевичей рассказал ведущий 1+1 Евгений Плинский в своем ТГ. Именно тогда оказалось, что три строительные компании этой семьи получили от Минобороны 1,5 млрд грн за поставку летней одежды. В подтверждение Плинский опубликовал фиктивные акты приемки товаров, которые подписывали в министерстве, за которые Гринкевичи получали деньги без поставки товаров.

Как позже информировали правоохранители, несколько месяцев назад ГБР было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для военных ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством. Они не имели должных мощностей для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны. Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев. У компаний также выявили факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны Украины.

Как рассказал известный блогер Игорь Лаченков, это не первая нажива бизнесмена на военных. До этого были истории со скандальными стройками (незавершенное строительство в одной из частей на Житомирщине – ред.), с работой на полигоне "Широкий лан" (общевойсковой полигон первой категории, расположенный в Николаевской области – ред.).

Поскольку компании Гринкевича не могли отшивать одежду, они просто осуществляли перекупку товаров в Турции. По словам журналиста Евгения Плинского, 60% средств пошли на личную прибыль, а 40% – шли на закупку. Плинский также отмечает, что этот иностранный товар не соответствует никаким стандартам военного обеспечения по качеству.

Оказалось, что его семья в течение 2023 года потратила миллионы на приобретение недвижимости. Это элитный дом, несколько квартир, в том числе квартира в Киеве на Печерске, земельные участки в престижном поселке Козин Обуховского района Киевской области и на Львовщине, а также коммерческое помещение в столице, мотельный комплекс "Катерина" на обходной дороге Львова.

Гринкевич сейчас находится под арестом.

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