По словам нардепа, на денежное обеспечение на хватает более трети от необходимой суммы.

В Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", – отметил парламентарий.

Бюджет Украины

В конце ноября прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон О государственном бюджете на 2024 год. Предусмотрено увеличение доходов на 22 млрд грн – до 1,768 трлн грн, уменьшение дефицита государственного бюджета на 22 млрд грн до 1,57 трлн грн. Расходы при этом почти остались такими же – 3,35 трлн грн.

Видео дня

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявлял, что на выплаты военнослужащим в 2024 году выделят 751,3 миллиарда гривен и доплаты военным останутся на уровне 2023 года.

Также в Минобороны заявляли, что известно о "незаконных" выплатах более 123 миллионов гривен военнослужащим, которые якобы не имели права на получение этих денег.

Вас также могут заинтересовать новости: