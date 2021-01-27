А в селе Холмское Одесской области, по словам Стерненко, был обнаружен бюст коммунистического идеолога Карла Маркса.

В Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

"А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красному оккупанту Ленину. Он прятался от зоркого глаза декоммунизаторов аж в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал он.

Также, по его словам, в селе Холмское Арцизского района Одесской области был обнаружен бюст коммунистического идеолога Карла Маркса.

"Но выяснилось, что местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации стали называть Маркса болгарским поэтом Христом Ботевым. И от такой неслыханной лжи у него отпал нос», - отметил Стерненко.

Декоммунизация в Одесской области: что происходит

В конце прошлого года активисты обнаружили еще два памятника Ленину, которые до сих пор не демонтировали.

До этого стало известно, что в селе Калчева Болградского района местные власти отказываются демонтировать последний в регионе памятник Ленину.

21 января в Одесской области демонтировали памятник Владимиру Ленину, который до сих пор стоял.

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Автор: Денис Прядко