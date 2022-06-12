Министр обороны инициировал служебное расследование и отстранил фигуранта инцидента от должности.

В пятницу, 10 июня, чиновник Генерального штаба Вооруженных сил Украины открыл огонь в одном из спальных районов Киева, создав угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения. Создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей", - заявил Резников.

Министр отметил, что в случае подтверждения фактов, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно – риск для жизни и здоровья ребенка, он понесет наказание.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания на безнаказанность – это ошибка. О результатах расследования проинформирую после его окончания", - отметил Резников.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Харькове мужчина открыл огонь из автомата. Погибло три человека.

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