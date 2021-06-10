По информации следствия, вирусные штаммы женщина держала в холодильнике, чтобы потом продать.

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов выносила из лаборатории опасные вирусные штаммы и держала их дома в холодильнике, чтобы потом продать.

Об этом в четверг, 10 июня, рассказали в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", - сообщили в ОГП.

В частности, она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особо опасной ньюкаслской болезни птицы.

Читайте такжеВ Индии исчезнувшая девушка спустя 11 лет нашлась добровольно запертой в соседнем домеЧтобы скрыть преступление, женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть вновь образованного материала забирала себе.

Отмечается, что вирусные штаммы женщина хранила у себя дома в холодильнике, чтобы потом сбывать.

В ОГП отметили, что своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов. Сейчас ей сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением - ч. 2 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Катерина Комолова