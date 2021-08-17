К представителям Нацкорпуса применили силу в автобусе.

Восемь активистов Национального корпуса были задержаны за участие в демонтаже декораций, установленных на Аллее Небесной Сотни – на месте расстрела участников Революции Достоинства. Инсталяции имели советскую стилистику и вызвали возмущение в соцсетях.

Работники благоустройства и активисты Нацкорпуса снесли декорации, однако полиция попыталась им помешать, произошли столкновения. Правоохранители затолкали представителей Нацкорпуса в автобус, где продолжили бить (видео).

Как сообщили в партии, восьмерых активистов задержали, у одного из них – вывих плеча. Через некоторое время их отпустили после письменных объяснений.

Автор: Иван Бойко