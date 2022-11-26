Мигранты утверждают, что их заботливо подвезли к границе люди в форме и подсказали, куда идти.

Украинские пограничники задержали на границе с Белоруссией задержали группу нелегальных мигрантов. По их показаниям, их "подкинули" белорусские пограничники.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы задержаны шесть граждан Пакистана и Бангладеш.

"Мужчины рассказали, что с территории РБ до границы с Украиной их на автомобиле довезли мужчины в военной форме, предположительно представители пограничной службы РБ, и указали в каком направлении должны идти. Также приказали, после пересечения границы сообщить о своем местопребывании. Это подтверждают переписки у телефона иностранцев", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и умышленно направляет потоки мигрантов в направлении Украины, но пограничники уже были готовы к таким провокациям.

"Сейчас с задержанными проводятся мероприятия проверки и устанавливаются все обстоятельства их нелегального путешествия", - добавили в ГПСУ.

Угроза нападения с северного направления: последняя информация

По данным Центра национального сопротивления, Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных. В частности, 63 палатки установлены в районе населенного пункта Бабуничи, Гомельской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ среди белорусов готовы воевать против Украины 10-15 тысяч военнослужащих. Их основная мотивация-высокое денежное вознаграждение.

Самопровозглашенный лидер РБ Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что Беларусь сделает хуже, если отправит на войну свои вооруженные силы.

ВСУ 24 ноября опубликовали обращение к белорусскому народу. Украинские защитники предупредили, что российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры РБ с целью втянуть страну в войну.

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