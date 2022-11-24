За уже оказанную России помощь, по мнению Европарламента, Лукашенко должен нести ответственность перед международным трибуналом.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не будет привлекать живую силу вооруженных сил страны к войне, которую развязала Россия против Украины, поскольку это не поможет россиянам решить существующие проблемы.

"Это глупости. Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте. Хотя я никогда не отказывался, что мы не участвуем в специальной военной операции, по многим направлениям. Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим. Потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы, ну сколько мы там можем их задействовать, 35-40 тысяч, они не решат проблемы", – сказал он в комментарии журналистам, пишет "Белта".

Лукашенко заявил, что нужно с Россией "договариваться разумно и говорить о мире" и обвинил Украину в отказе от переговоров.

Видео дня

Позиция Европарламента касательно участия Беларуси в войне против Украины

В четверг, 24 ноября, Европарламент принял резолюцию, в которой заявил, что поддерживает позицию беларуской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией.

ЕП также настаивает, что с территории Беларуси должны быть немедленно выведены российские войска.

"Парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины. В резолюции отмечается, что белорусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", – сообщает пресс-служба Европарламента.

Кроме того, депутаты Европарламента призывают страны ЕС и Еврокомиссию ввести в отношении Беларуси такие же санкции, какие они ввели в отношении России, поддерживать беларуские независимые новостные агентства.

Участие Беларуси в войне против Украины

Россия размещает свои войска и технику на территории Беларуси, запускает отсюда свои ракеты и авиацию.

В начале октября Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции", но отказался отправлять беларуских солдат в Украину.

10 октября псевдопрезидент объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Как прогнозируют эксперты, ее формирование будет продолжаться до середины зимы, а управлять ею будет Генштаб РФ.

В Генштабе ВСУ ожидают, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе. Также украинская разведка сообщила о планах российских спецслужб совершить ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе – на АЭС.

Одновременно Украина строит на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

Вас также могут заинтересовать новости: