В обращении предупреждается, что спецслужбы РФ готовят на территории Беларуси провокации с целью втянуть ее в войну против Украины.

Вооруженные Силы Украины опубликовали срочное обращение к народу Республики Беларусь. Его показал Генеральный штаб ВСУ.

"Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе – АЭС "Островец", – говорится в обращении.

В нем ВСУ напомнили, какими страшными были последствия взрыва на ЧАЭС для жизни и здоровья людей, для экологии в целом. В Генштабе подчеркнули, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины любыми путями.

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Беларусов призывают требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Также граждан РБ просят отслеживать действия подозрительных лиц и транспорта возле объектов критической инфраструктуры, сообщать об этом правоохранителям, а если не будет реакции с их стороны – информировать мировое сообщество всеми доступными способами. В ВСУ резюмировали:

"Мы не отвечали ни на одно проявление агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это – официальная позиция Украины".

Война в Украине и позиция Беларуси

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для ракетных ударов по территории Украины. Также с территории РБ российские оккупанты наступали на северные регионы Украины 24 февраля.

Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Известно, что сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину.

20 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что российские спецслужбы планируют теракты на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на АЭС "Островец", чтобы обвинить в их совершении граждан стран НАТО и Украины.

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