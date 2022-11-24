В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что сейчас участие в войне против Украины готовы принять около 10-15 тысяч беларуских силовиков.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов во время брифинга относительно обстановки на фронте российско-украинской войны.
"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" Российской Федерации", - сообщил Громов.
По его словам, они готовы идти воевать прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения.
Угроза наступления со стороны Беларуси
С начала полномасштабного вторжения в феврале Российская Федерация использует территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.
Также Беларусь, которая превратилась в "хаб" для переброски техники и размещения иранских БПЛА, ремонтирует разбитую российскую военную технику.
В середине октября Беларусь начала процедуры по развертыванию группировки войск союзного государства.
Сегодня Вооруженные Силы Украины обнародовали срочное обращение к народу Республики Беларусь, в котором предупредили о подготовке провокаций спецслужбами РФ.
Украинские военные уже обращались к белорусам с призывом не идти на войну, или сдаваться в плен, если их заставят воевать против Украины.