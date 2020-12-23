Дроздова освободили под личное обязательство.

Столичный Печерский районный суд решил не отправлять под домашний арест командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, которого подозревают в халатности, что привела к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Как сообщило "Громадське", суд отпустил Дроздова под личное обязательство, тем самым не удовлетворив ходатайство прокурора о домашнем аресте.

Следствие утверждает, что Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

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Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже когда это не было предусмотрено плановым таблицам полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

"Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 года утверждена трехступенчатая концепция системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утверждены решения руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков", - отметил прокурор Антон Зеленский. По мнению следствия, именно это привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов.

Защита Дроздова просила оставить ходатайство без удовлетворения. Сам подозреваемый говорит, что конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах. Также он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет.

На поруки Дроздова хотели взять Михаил Забродский, Степан Полторак, Ирина Верещук, также соответствующее заявление в суд направил Руслан Хомчак. Суд выслушав все стороны отправил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, наложив на него соответствующие обязательства.

Авиакатастрофа на Харьковщине: что известно

Вечером 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

О подозрениях в деле о крушении самолета Ан-26 сообщено командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетами и командиру воинской части а-4104 Вячеславу Глазунову.

Командующему Воздушных сил сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе), остальным двум – по ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса.

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Автор: Юрий Годован