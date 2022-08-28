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Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил об убийстве коллаборанта Алексея Ковалева.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные требуют уточнения", - написал Хлань.

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По словам депутата, о его смерти сообщили российские пропагандистские СМИ, но затем эти сообщения были удалены.

Напомним, что Ковалев был народным депутатом от "Слуги народа", в начале апреля его исключили из фракции.

Против него открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. Также экс-нардепа обвиняют в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым, а также завозили на Херсонщину горюче-смазочные материалы с оккупированного полуострова.

Кроме того, он публично поддерживал оккупантов и обеспечивал размещение личного состава вражеских сил в помещениях санатория в городе Голая Пристань.

4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль Ковалева взорвали. Ему удалось выжить.

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