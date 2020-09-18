Правоохранители задержали злоумышленников - уроженцев Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 годов рождения.

В Киеве жестоко убили 33-летнего мужчину, чтобы завладеть его имуществом.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 10 часов в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела мужчины возле водоема в районе «Академгородка».

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По вызову выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинолог и судебно-медицинский эксперт. На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленный труп мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями по всему телу.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, при себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому полиция сразу начала устанавливать его личность. «Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения», - прокомментировал он.

Проанализировав полученную информацию, оперативники вышли на след подозреваемых в убийстве.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение трех часов установили лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. Их задержали в Киево-Святошинском районе с привлечением сотрудников спецподразделения полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 годов рождения», - сообщил Крищенко.

По его словам, в ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления.

В ходе досудебного расследования уже установлено, что злоумышленники пригласили знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи. Мобильный телефон они сдали в ломбард, за что получили 15 тыс. грн.

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: Инна Андалицкая